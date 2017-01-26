Политика

18:04 26.01.2017

Климкин: Я не вижу шанса встречи "нормандской четверки" в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит оснований для встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу выполнения Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в ближайшее время.

"Мы пытаемся работать над дорожной картой (выполнения Минских соглашений – ИФ)... Работая над дорожной картой, мы находимся намного дальше от того, на что в принципе соглашалась российская сторона на саммите в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует, поэтому выходить на политический уровень, на уровень министров в ближайшие недели без того, что бы у нас была какая-то позиция для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", - сказал П.Климкин журналистам в четверг в Киеве.

Министр отметил, что необходимо выполнить основные условия обеспечения безопасности, чтобы продвигаться дальше.

П.Климкин также заявил, что на министерском уровне в "Нормандском формате" произойдут изменения в связи со сменой главы МИД Германии.

Как сообщалось, ранее в четверг МИД Украины призвало партнеров по "нормандскому формату" усилить давление на РФ в связи с невыполнением последней Минских договоренностей, в т.ч.режима прекращения огня на Донбассе.

23 января П.Климкин заявил, что главы МИД стран "нормандкой четверки" пока не обсуждают возможную дату следующей встречи, "будем обсуждать, когда будет соответствующая возможность дальше продвигаться в этом вопросе".

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