Логвинский возглавил подкомитет по борьбе с терроризмом ПАСЕ

Народный депутат фракции "Народный фронт" Григорий Логвинский возглавил подкомитет по проблемам преступности и борьбы с терроризмом комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает информационное управление украинского парламента.

Кандидатуру Г.Логвинского на эту должность выдвинула Европейская народная партия.

"Сейчас, когда Европа и мир ежедневно сталкиваются с терроризмом, именно этот подкомитет призван сыграть решающую роль на международной арене. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией и сделаю все для ускорения возврата контроля над Крымом и Донбассом", – отметил парламентарий.

Как ранее сообщалось, Г.Логвинский избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.