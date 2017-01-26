Политика

17:33 26.01.2017

Логвинский возглавил подкомитет по борьбе с терроризмом ПАСЕ

Народный депутат фракции "Народный фронт" Григорий Логвинский возглавил подкомитет по проблемам преступности и борьбы с терроризмом комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает информационное управление украинского парламента.

Кандидатуру Г.Логвинского на эту должность выдвинула Европейская народная партия.

"Сейчас, когда Европа и мир ежедневно сталкиваются с терроризмом, именно этот подкомитет призван сыграть решающую роль на международной арене. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией и сделаю все для ускорения возврата контроля над Крымом и Донбассом", – отметил парламентарий.

Как ранее сообщалось, Г.Логвинский избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.

ВАЖНОЕ

Климкин анонсировал встречу с представителями администрации Трампа на февраль

Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ

Климкин: Я не вижу шанса встречи "нормандской четверки" в ближайшее время

Порошенко подписал закон о допуске иностранных подразделений на территорию Украины для военных учений в 2017 г.

Украина и Япония отмечают 25-летие установления дипотношений

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль одобрил строительство поселений в восточной части Иерусалима

Порошенко объявил конкурс на 10 постов глав райадминистраций

Порошенко обсудил с премьером Мальты вопросы безвизового режима и ассоциации с ЕС

Трамп предлагает отменить визит в США президента Мексики, если соседняя страна откажется оплачивать строительство стены

Приход к власти ультраправых во Франции и ФРГ стало бы катастрофой для Европы - премьер Испании

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Saab
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА