Украина и Япония отмечают 25-летие установления дипотношений

Президент Украины Петр Порошенко направил приветствие премьер-министру Японии Синдзо Абе по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между государствами, сообщается на официальном сайте президента.

"Сегодня наши страны переживают этап самого активного диалога за всю историю отношений. Правительства Украины и Японии осуществляют плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на международной арене, в частности, в обеспечения мира и безопасности в глобальном измерении", - говорится в приветствии главы государства.

П.Порошенко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит принципиальную позицию Токио в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и глубоко благодарен за содействие осуществлению всеобъемлющих реформ в Украине. Президент высказал уверенность, что украинско-японские отношения будут наполняться новым содержанием.

В свою очередь, Синдзо Абе также поздравил Украину с годовщиной установления дипотношений с Японией. "С момента приобретения Украиной независимости, между нашими странами строились особенно хорошие отношения… Наши взаимные визиты привели к расцвету в отношениях между Японией и Украиной, после них активизируется сотрудничество в широком спектре отраслей, чем я очень доволен. Я также очень рад, что в результате нашего разговора этот год мы можем праздновать как Год Японии в Украине", - сказал глава японского правительства.

"Япония, как друг Украины и партнер, который разделяет основные ценности - такие, как верховенство правая и территориальная целостность - будет продолжать и в дальнейшем тесное сотрудничество, а также поддержку усилий Украины в ее реформаторском процессе и в сохранении мира и стабильности в государстве", - добавил Синдзо Абе.