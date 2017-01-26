Политика

16:30 26.01.2017

Приход к власти ультраправых во Франции и ФРГ стало бы катастрофой для Европы - премьер Испании

Победа лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах президента Франции и правой партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ привели бы к катастрофическим последствиям для Европы, считает премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Я даже не хочу думать об этом (о победе М.Ле Пен и "Альтернативы для Германии" - ИФ), это было бы катастрофой и означало бы уничтожение Европы", - сказал М.Рахой в интервью радиостанции Onda Cero.

"Госпожа Ле Пен объявила о планах провести референдум, она хочет, чтобы Франция покинула Европу, как будто Европа является источником всех несчастий", - добавил он.

Он отметил, что надеется на победу на президентских выборах во Франции кандидата от партии "Республиканцы" - Франсуа Фийона.

По его словам, "особенно важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо".

В ходе своей предвыборной кампании М.Ле Пен заявляла о готовности восстановить пограничные проверки и провести референдум о выходе Франции из состава ЕС.

Выборы президента Франции состоятся весной 2017 года. Согласно опросам, у лидера ультраправой партии хорошие шансы пройти во второй тур, однако победить на выборах ей вряд ли удастся.

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