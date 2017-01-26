МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров по Нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Россия) усилить давление на Российскую Федерацию в связи с невыполнением последней Минский соглашений.

"Мы призываем наших международных партнеров, в частности по Нормандской четверке, усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", - сказала спикер украинского МИД Марьяна Беца на брифинге в четверг в Киеве.

Она отметила, что Россия систематически нарушает Минские договоренности, в том числе режим прекращения огня на Донбассе.

"Прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе", - подчеркнула М.Беца.