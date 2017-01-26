Томенко намерен через ВАСУ обязать руководство Рады обнародовать список членов коалиции

Досрочно лишенный депутатского мандата, лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко заявил о намерении обратиться в Высший административный суд Украины (ВАСУ), чтобы обязать руководство Верховной Рады Украины обнародовать список членов парламентской коалиции.

"Я как лидер общественного движения "Родная страна" обращаюсь к Высшему административному суду Украины с просьбой помочь руководству Верховной Рады Украины выполнить нормы закона о публичной информации и обнародовать информацию о персональном составе парламентской коалиции, учитывая ее важность и общественную значимость", - цитирует слова Н.Томенко его персональный сайт в четверг.

В сообщении отмечается, что аппарат Верховной Рады в ответе на запрос сообщил, что списки народных депутатов, которые подписали коалиционное соглашение, ни при его подписании, ни при подтверждении, в аппарат не поступали.

Как сообщалось, 25 марта 2016 года партийный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Н.Томенко и Егора Фирсова, которые ранее покинули ряды одноименной фракции в Раде. Тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман 29 марта официально объявил о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

2 апреля Н.Томенко подал в ВАСУ иск относительно лишения его депутатского мандата и заявил, что рассчитывает на успешное завершение дела уже в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

28 июля ВАСУ отказал народному депутату Н.Томенко в удовлетворении его иска против политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".