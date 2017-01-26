"Наш край" требует от власти прозрачности в переговорах с МВФ

Переговоры с МВФ об условиях предоставления кредитов должны проходить публично и с учетом интересов украинцев, поскольку власть Украины , прикрываясь "требованиями" МВФ, готова внедрять любые антисоциальные инициативы, заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Антон Киссе.

"Нет сомнения, что условия МВФ в основном неприемлемы для украинцев, однако украинская власть часто превосходит кредиторов по цинизму, с которым собирается отбирать копейку в обнищавшего населения. Во избежание спекуляций и необоснованного ухудшения социальных стандартов, все переговоры с фондом должны проходить публично и прозрачно", – цитирует в четверг пресс-служба "Нашего края" А.Киссе.

Сопредседатель партии отметил, что недавнее заявление вице-премьера Павла Розенко об отказе от повышения пенсионного возраста в переговорах с МВФ стало возможным только под давлением общественности.

"Но это не значит, что эта и другие антисоциальные инициативы окончательно сняты с повестки переговоров. Правительственные чиновники постоянно делаю заявления, взаимно исключающие друг друга: будем повышать пенсионный возраст, не будем, снова будем. Это возможно только в условиях непрозрачности переговоров. Все требования МВФ и предложения правительства должны быть озвучены. И только после одобрения украинским обществом могут быть согласованы. Другого пути нет", – подчеркнул парламентарий.

Он призвал власть отказаться от экспериментов с пенсионным возрастом и давлением на предпринимателей, а сосредоточить свое внимание на искоренении коррупции и детенизации экономики.

"Борьба с коррупцией, вывод экономики из тени, прекращение злоупотреблений на государственных предприятиях и закупках – являются действенными механизмами борьбы против системных финансовых проблем государства. Это позволит избежать необоснованного давления на людей, и так "затянувших пояса" из-за экономической ситуации в стране", – подытожил А.Киссе.