Политика

13:26 26.01.2017

Черныш выступает за возобновление ж\д сообщения между городами по обе стороны линии разграничения на Донбассе

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает за возобновление железнодорожного сообщения между ближайшими городами по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Я за то, чтобы восстановить железнодорожное сообщение между ближайшими городами по обе стороны линии противостояния, поскольку железная дорога остается в подчинении украинского государства", - сказал министр в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое опубликовано в четверг.

Министр отметил, что речь не идет о дальних маршрутах, вроде "Донецк-Киев", а лишь о коротких, например, "Майорское-Бахмут".

"Тогда не придется выстаивать в очереди на контрольно-пропускных пунктах. Сел в вагон, переехал линию разграничения - и вышел в Бахмуте", - сказал В.Черныш.

ВАЖНОЕ

Украино-польские отношения зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля

Трамп заявил, что создаст в Сирии "зоны безопасности"

НАПК обнаружило нарушения порядка финансирования еще у 12 партий

Украина победит политико-дипломатическим путем – Порошенко

Украинская делегация в ПАСЕ утроит свои усилия, чтобы донести информацию о ситуации с безопасностью в центре Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

США не согласовывали с РФ создание "зон безопасности" в Сирии, о которых говорил Трамп

Потенциальный посол США при ЕС не верит в выживание евро

Для Эстонии интеграция Украины в ЕС является приоритетом - делегация Эстонии в ПАСЕ

Стать адвокатом евробезопасности и мира в Украине перед Трампом призвала Мэй нардеп Залищук

Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии и приостановить другие программы по приему беженцев

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА