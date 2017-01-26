Черныш выступает за возобновление ж\д сообщения между городами по обе стороны линии разграничения на Донбассе

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает за возобновление железнодорожного сообщения между ближайшими городами по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Я за то, чтобы восстановить железнодорожное сообщение между ближайшими городами по обе стороны линии противостояния, поскольку железная дорога остается в подчинении украинского государства", - сказал министр в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое опубликовано в четверг.

Министр отметил, что речь не идет о дальних маршрутах, вроде "Донецк-Киев", а лишь о коротких, например, "Майорское-Бахмут".

"Тогда не придется выстаивать в очереди на контрольно-пропускных пунктах. Сел в вагон, переехал линию разграничения - и вышел в Бахмуте", - сказал В.Черныш.