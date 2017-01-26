Политика

10:21 26.01.2017

Для Эстонии интеграция Украины в ЕС является приоритетом - делегация Эстонии в ПАСЕ

Приоритетом Эстонии является интеграция Украины в ЕС в рамках программы Восточного партнерства, заявил выступивший на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге член делегации Эстонии в ПАСЕ Райво Аэг (Raivo Aeg), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

"Эстония может поделиться своим опытом управления демократическим государством и его развития, - сказал Р.Аэг. - После событий Майдана и выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства, основанного на верховенстве права и правах человека".

Р.Аэг также выразил обеспокоенность в связи с коррупцией на Украине.

"Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ и нормальной работе гражданского общества, а также понижают веру людей в честное и прозрачное правление. Особенно тревожной является политическая коррупция и коррупция в судебной системе", - сказал Р.Аэг.

По его словам, "самая важная проблема, которая требует решения - это военный конфликт в Восточной Украине".

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