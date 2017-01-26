Стать адвокатом евробезопасности и мира в Украине перед Трампом призвала Мэй нардеп Залищук

Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй призвала ее продолжить военную поддержку Украины и во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом взять на себя роль адвоката европейской безопасности и мира в Украине.

"Мне удалось встретиться с госпожой премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Когда у тебя есть 5 минут, о чем ты просишь председателя правительства ее величества? 1. Продолжать военную поддержку Украины. В системе координат новой гибридной геополитики она для нас определяющая", - написала С.Залищук в своей странице в Фейсбук.

Также парламентарий сообщила, что попросила премьера Великобритании во время визита в США в четверг "взять на себя роль адвоката европейской безопасности и мира в Украине перед новым американским президентом", поскольку США и Великобритания имеют особые двусторонние отношения, и это ставит Т.Мэй "в выгодную позицию среди ключевых политических игроков мира в отстаивании своих требований".

"3. Организовать в ближайшей перспективе контакт на самом высоком уровне с Украиной", - написала С.Залищук, отметив, что у Т.Мэй со времен смены правительства Великобритании еще не было встреч с украинскими властями.