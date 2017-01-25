ПАСЕ в своей резолюции призвала все органы Совета Европы и дальше помогать Украине в укреплении демократии

Парламентская Ассамблея Совета Европы в резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" положительно оценивает прогресс реализации программы реформ в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации амбициозной программы реформ", - сказано в комментарии МИД Украины, которое обнародовала пресс-служба ведомства в среду.

В Министерстве иностранных дел Украины считают принципиальным положение резолюции о том, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.

Отмечается, что ПАСЕ положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном суде; отмена общей надзорной функции, ранее осуществляемой генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования.

"Ассамблея также дает высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности, с Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы", - сказано в комментарии МИД.

Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в Украине ПАСЕ подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирования избирательной системы, завершения процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.

"В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуацию и вокруг Украины, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международных обязательств с целью обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили важность, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенных украинской делегацией для максимально объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ.

Как сообщалось, 25 января Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".