Порошенко в разговоре с Таяни призвал Европарламент поддержать предложение о предоставлении Украине автономных торговых преференций

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил Антонио Таяни с избранием на должность председателя Европейского парламента и обсудил перспективы продвижения двухсторонних взаимоотношений.

"Президент Украины призвал Европейский парламент поддержать предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в среду вечером.

П.Порошенко также выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубления отношений с Евросоюзом.

"Лидеры обсудили перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - информируют в пресс-службе президента Украины.

П.Порошенко поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией относительно граждан Украины, в том числе крымских татар, а также способствовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации заложников.