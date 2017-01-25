Политика

14:57 25.01.2017

Горсоветы Львова, Винницы, Днепра, Луцка, Одессы, Харькова и Полтавы лидируют по открытости данных – "Опора"

Лидерами среди городских советов в сфере открытых данных являются горсоветы Львова, Винницы, Днепра, Луцка, Одессы, Харькова, Полтавы, считают аналитики гражданской сети "Опора".

Такая информация была обнародована в ходе презентации исследования развития открытых данных в областных центрах Украины (декабрь 2016 г.), подготовленного ГС "Опора" "Данные городов Украины: open data in progress" в среду в Киеве.

Согласно результатам исследования, отсутствует прогресс в этой сфере в работе городских советов Житомира, Северодонецка, Черкасс и Чернигова.

По состоянию на декабрь 2016 года в 12 городах были приняты распоряжения городских голов об открытии данных, их публикации, определены ответственные за это люди.

"В Виннице, Львове, Одессе в городских программах развития IT-технологий предусмотрено финансирование для развития открытых данных в городских советах", - рассказала аналитик проекта "Данные городов Apps4Cities" гражданской сети "Опора" Надежда Бабинская.

По её словам, наиболее системно подходят к решению этого вопроса во Львове, где в открытом доступе публикуют именно те данные, которые нужны населению.

"Можно констатировать, что в городских советах наблюдаются частичные позитивные изменения относительно открытых данных, принимаются соответствующие документы, публикуются данные, хотя и плохого качества", - говорится в материалах исследования.

По мнению экспертов "Опоры", в 2017 году городам понадобится помощь и поддержка, как методологическая, так и техническая для развития открытых данных.

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