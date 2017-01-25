НАПК обнаружило нарушения порядка финансирования еще у 12 партий

По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе за третий квартал 2016 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения порядка финансирования еще у 12 политических партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий, сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции были выявлены признаки уголовного преступления в квартальных отчетах (третий квартал 2016 года) двенадцати политических партий", - написала Н.Корчак на своей странице в социальной сети Faceboоk.

В частности, Коммунистическая партия Украины в отчете не предоставила информацию о 64 объектах имущества, принадлежащих центральному офису партии и ее Полтавской областной ячейке (земельный участок, недвижимость и два авто 2004 года выпуска).

"ВО "Свобода", согласно отчету, насчитывает 514 местных организаций и еще 49 партийных ячеек с юридическим статусом, отчеты по которым не были представлены в результате их расположения на оккупированных территориях (17 парторганизаций) и при отсутствии сведений по ним в центральном аппарате партии. Согласно выписке из реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, "Свобода" зарегистрировала 577 местных ячеек партии.

Политическая партия "Наш край", согласно информации Единого госреестра, зарегистрировала 54 местные организации в Украине, но только 25 партийных ячеек отражено в отчете.

"Народный рух" не указал в отчете сведения о транспортном средстве, которое находится вправе собственности партии согласно информации, полученной от Главного сервисного центра МВД Украины.

У "Аграрной партии Украины" зафиксировано умышленное совершение взноса в поддержку политической партии от имени юридического лица, не имеющего на то права и умышленное получение взноса в пользу партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой взнос.

Партия "Новая политика" в отчете указала 24 партийных ячейки, еще 28 партийных организаций городского и районного уровней, о наличии которых свидетельствует госреестр, не указаны в отчете.

"Партия сильной власти" в отчете указала наличие 13 местных партийных ячеек, не указав Луганской и Львовской областных партийных организаций.

Партия "Собственная сила" также не указала две местные организации - Черновицкую и Черниговскую.

Партия "Политическое объединение "Пряма дия" отчиталась лиш о 2 местных партийных организациях из 20 местных ячеек областного, городского и районного уровней.

Партия "Самоуправляемое Украинское государство" информирует о 20 местных ячеек различного уровня и не отчиталось еще о 5 партийных ячейках областного значения в Виннице, Луганске, Николаеве, Харькове и в Ивано-Франковске.

"Партия вольных демократов" в отчете указала 18 местных организаций, но не указала еще 6.

Партия "Зеленые" подала отчеты о 23 местных организациях из 29 зарегистрированных в Госреестре, а также подала только 12 отчетов имущественного характера.

Материалы были отправлены НАПК в Национальную полицию, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения.