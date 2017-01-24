Политика

20:34 24.01.2017

ПАСЕ одобрила резолюцию относительно нападений на журналистов и свободу СМИ в Европе

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым (фракция "Блок Петра Порошенко").

"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Она подчеркнула важность того, что Европарламент, осознавая уровень угроз, стоящих перед ЕС, принял "резолюцию о противодействии российской пропаганде".

"Требуем от РФ освободить украинских журналистов", - подытожила И.Геращенко.

Как сообщает издание "Европейская правда", в поддержку этой резолюции проголосовали 110 депутатов, 15 голосов "против", 9 воздержались.

Документ призывает российские власти освободить журналиста Р.Сущенко, арестованного из-за подозрения в "шпионаже", а также снять обвинения с крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме".

Резолюция не содержит претензий в адрес Украины, а отмечает осуществленные реформы в медиасфере.

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