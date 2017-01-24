Политика

18:21 24.01.2017

Украина победит политико-дипломатическим путем – Порошенко

Украина одержит победу в нынешних конфликтах политико-дипломатическим путем, убежден президент страны Петр Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, в ходе встречи с украинской общиной Финляндии во вторник П.Порошенко сообщил, что Украина подала иски в Международный суд ООН против РФ о финансировании ею терроризма и нарушения прав человека в Крыму.

Во время официального визита в Финляндию глава П.Порошенко также возложил цветы к зданию первой дипломатической миссии Украины в Финляндии 1918-1921 гг.

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