Политика

18:20 24.01.2017

Германский президент утвердил 24 сентября днем выборов в Бундестаг

Президент ФРГ Йоахим Гаук утвердил день проведения парламентских выборов, сообщает во вторник онлайн-портал немецкого журнала "Фокус" со ссылкой на президентскую канцелярию.

Согласно ее данным, по рекомендации правительства страны, Й.Гаук утвердил 24 сентября днем выборов в Бундестаг и подписал соответствующий указ.

В соответствии с законодательством страны, именно президент ФРГ принимает окончательное решение по дате проведения парламентских выборов.

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