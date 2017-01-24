Германский президент утвердил 24 сентября днем выборов в Бундестаг

Президент ФРГ Йоахим Гаук утвердил день проведения парламентских выборов, сообщает во вторник онлайн-портал немецкого журнала "Фокус" со ссылкой на президентскую канцелярию.

Согласно ее данным, по рекомендации правительства страны, Й.Гаук утвердил 24 сентября днем выборов в Бундестаг и подписал соответствующий указ.

В соответствии с законодательством страны, именно президент ФРГ принимает окончательное решение по дате проведения парламентских выборов.