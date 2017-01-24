Трамп обратится к конгрессу США 28 февраля

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан сообщил во вторник о том, что пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместной сессии конгресса в конце февраля.

"Сегодня я приглашаю президента Д.Трампа выступить с обращением на совместной сессии конгресса 28 февраля, - сказал П.Райан журналистам. - Это будет возможность, как для народа, так и его представителей напрямую услышать от нашего нового президента о его видении ситуации и о нашей совместной повестке".

В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты конгресса США.