Политика

18:19 24.01.2017

Трамп обратится к конгрессу США 28 февраля

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан сообщил во вторник о том, что пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместной сессии конгресса в конце февраля.

"Сегодня я приглашаю президента Д.Трампа выступить с обращением на совместной сессии конгресса 28 февраля, - сказал П.Райан журналистам. - Это будет возможность, как для народа, так и его представителей напрямую услышать от нашего нового президента о его видении ситуации и о нашей совместной повестке".

В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты конгресса США.

ВАЖНОЕ

Украина победит политико-дипломатическим путем – Порошенко

Украинская делегация в ПАСЕ утроит свои усилия, чтобы донести информацию о ситуации с безопасностью в центре Европы

Порошенко призвал парламент Финляндии содействовать освобождению украинских заложников и признать Голодомор геноцидом

ЦИК назначила выборы в 40 объединенных громадах на 30 апреля

Кибератаки - это элемент гибридной войны РФ, и нужно быть готовыми к таким вызовам

ПОСЛЕДНЕЕ

Германский президент утвердил 24 сентября днем выборов в Бундестаг

Власти Израиля хотят построить 2,5 тыс. единиц жилья на палестинских территориях

Вице-канцлер Германии решил отказаться от борьбы за кресло канцлера

Общественное ТВ начнет вещание осенью, надеется Сюмар

Кабмин 25 января утвердит стратегию реформирования ГСЧС и законопроект об аудиторской деятельности

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА