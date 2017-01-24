Политика

17:45 24.01.2017

Власти Израиля хотят построить 2,5 тыс. единиц жилья на палестинских территориях

Власти Израиля одобрили планы постройки 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении, распространенном во вторник министерством обороны Израиля.

По данным министра обороны Израиля Авигдора Либермана, жилье будет построено в еврейских поселениях на территории, над которой правительство Израиля хочет закрепить контроль вне зависимости от результатов будущих переговоров с палестинцами.

В сообщениях западных СМИ отмечается, что большинство западных стран не одобряют постройку еврейских поселений на палестинских территориях. Однако власти Израиля рассчитывают на поддержку новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

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