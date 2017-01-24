Вице-канцлер Германии решил отказаться от борьбы за кресло канцлера

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому журналу "Штерн", что он принял решение не участвовать в выборах на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2017 году.

"Если бы я вступил в борьбу за кресло канцлера, то я бы проиграл, и СДПГ проиграла бы вместе со мной", - сказал З.Габриэль.

При этом он отметил, что намерен выдвинуть экс-председателя Европарламента Мартина Шульца в качестве своего преемника на пост лидера СДПГ и кандидата на пост канцлера.

Он добавил, что также хотел бы отказаться от поста министра экономики и перейти в министерство иностранных дел.

Ранее германская пресса сообщала, что официально имя кандидата на пост канцлера от входящей в нынешнюю правящую коалицию СДПГ станет известно 29 января. При этом имя М.Шульца в качестве кандидата на пост канцлера уже звучало ранее.

Как сообщалось, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз, по итогам парламентских выборов будет претендовать на то, чтобы остаться во главе правительства на четвертый срок.

Выборы в бундестаг Германии пройдут в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство.