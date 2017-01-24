Порошенко призвал парламент Финляндии содействовать освобождению украинских заложников и признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Финляндию провел встречу со спикером Эдускунты (парламента) Марией Лохелой (Maria Tuulia Lohela) и обсудил с ней среди прочего ситуацию на Донбассе.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку Эдускунтой сохранения санкционного режима против России. Глава государства обратил внимание госпожи Лохелы на грубое нарушение прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе", - сообщает пресс-служба президента по итогам встречи во вторник.

П.Порошенко также призвал парламент Финляндии принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Кроме того, он отметил активную работу делегаций Эдускунты в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.

Глава государства подчеркнул готовность Украины развивать активный диалог с Финляндией, в частности на парламентском уровне.

"Очень надеюсь, что недавно сформированная в Эдускунте межфракционная группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами", - сказал П.Порошенко.