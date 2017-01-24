ЦИК назначила выборы в 40 объединенных громадах на 30 апреля

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 30 апреля 2017 года первые местные выборы в 40 объединенных территориальных громадах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение во вторник было принято на заседании комиссии, которое провел председатель Центризбиркома Михаил Охендовский.

ЦИК объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.