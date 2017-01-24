Политика

17:14 24.01.2017

Общественное ТВ начнет вещание осенью, надеется Сюмар

Национальное общественное телевизионное вещание в Украине может стартовать осенью 2017 года, надеется председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Сегодня мы услышали ключевые вещи - это апрель (2017 года – ИФ). Все-таки есть надежда, что получим главу правления, и будет целое лето для перестройки канала и, возможно, осенью, по крайней мере, первые программы по приоритетным направлениям, которые определены наблюдательным советом, могут (начать работу – ИФ)", - сказала В.Сюмар на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець также уверен, что общественное вещание стартует в текущем году. Он пообещал, что будет пресекать любые попытки противостоять этому.

"Я убежден: если будут возникать какие-то, возможно, бюрократические попытки не дать в 2017 году стартовать национальному общественному телевидению и радио, мы с Викторией (Сюмар, председатель профильного комитета ВР - ИФ), имея определенный опыт борьбы с украинской бюрократией на среднем и высшем уровне, сделаем все возможное, взяв на себя персональную ответственность, чтобы этого не произошло", - сказал министр.

Ю.Стець напомнил, что общественное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" зарегистрировано как юридическое лицо 19 января 2017 года.

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