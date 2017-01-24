Кабмин 25 января утвердит стратегию реформирования ГСЧС и законопроект об аудиторской деятельности

Кабинет министров Украины на заседании 25 января утвердить стратегию реформирования системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопрос на заседании представят министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Александр Данилюк, соответственно.

Кабмин намерен утвердить порядок ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Правительство намерено рассмотреть подписание соглашения Коморскими Островами о сотрудничестве в области образования и науки и соглашения с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Также Кабмин намерен рассмотреть вопрос оптимизации территориальных органов Государственной инспекции ядерного регулирования

Правительство намерено переименовать морской порт Ильичевск и специализированный морской порт Октябрьск.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

После заседания правительства, ориентировочно в 13:30 состоится брифинг на тему: "Шаги правительства по обеспечению больных гепатитом С качественными лекарствами", с участием и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра юстиции Павла Петренко и атташе по вопросам торговли, посольства США в Украине Джеймса Линдли.