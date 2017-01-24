Политика

16:06 24.01.2017

Премьер Финляндии на встрече с Порошенко подтвердил поддержку предоставления украинцам безвиза

Ситуацию на Донбассе, выполнение Минских соглашений и сохранение санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины обсудили президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе встречи во вторник стороны обсудили перспективы межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

П.Порошенко поблагодарил Ю.Сипилю за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ.

"Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине", - говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

Кроме того, собесденики обсудили ситуацию на Донбассе, выполнение Минских соглашений и вопрос деоккупации Крыма.

"Премьер-министр Юха Сипиля подтвердил принципиальную позицию относительно сохранения санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины включительно с Крымом", - сказано в сообщении.

П.Порошенко также поблагодарил за важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.

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