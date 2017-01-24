"Наш край" требует от Кабмина устранить хаос с платежками на тепло

Кабинет министров Украины должен устранить хаос с данными в платежках за отопление, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Второй месяц подряд Кабмин придумывает небылицы, что в "космических" суммах платежек на тепло, которые поступают людям, виноваты технический сбой, махинации тепловиков и другие обстоятельства непреодолимой силы. Правительство должно признать собственную вину в сложившейся ситуации и остановить свои эксперименты с методикой расчета расхода тепла домам со счетчиками и устранить хаос с данными в платежках на отопление", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии.

Так, по его словам, правительство ввело начисления за тепло домам без счетчиков (проборов учета) по средним показателям домов, где установлены счетчики.

"Это привело к тому, что некоторые дома без счетчиков получили платежки с суммами, которые оказались ниже, чем в домах с приборами учета. Вместе с тем, жители домов, оборудованных тепловыми счетчиками, время от времени получают "космические" платежки. Таким образом, экономия и смысл установки теплопунктов в многоквартирных домах, сведены на нет", – отметил он.

По убеждению А.Мазурчака, в основе нынешних проблем лежат необоснованные и несправедливые тарифы на коммунальные услуги.

"Хаос в начислении оплаты за тепло свидетельствует о необоснованности установленных тарифов. Поэтому, чтобы навести порядок в этой сфере, власть должна сначала установить справедливые тарифы и обосновать их и только после этого определить правила, по которым будут платить жители домов со счетчиками и без них", – резюмировал А.Мазурчак.

Как сообщалось, 20 января 2017 года во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева заявил, что появление крупных сумм в платежках за тепло повлек низкий уровень субсидирования населения и коммерческие структуры, которые не допускают тепловиков к приборам учета.