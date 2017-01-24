Политика

11:58 24.01.2017

Верховный суд Великобритании не разрешил запускать Brexit без одобрения парламента

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают во вторник британские СМИ.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС, однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок. Изначально, рассчитывая на положительный вердикт Верховного суда, Т.Мэй планировала запустить процедуру Brexit в марте этого года.

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