Киев и Хельсинки договорились о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, "зеленой энергетики" и альтернативных видов топлива

Власти Украины и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики ("зеленой энергетики") и альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ во вторник подписали вице-премьер министр Геннадий Зубко и министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккенен в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Хельсинки.