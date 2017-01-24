Политика

11:57 24.01.2017

Киев и Хельсинки договорились о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, "зеленой энергетики" и альтернативных видов топлива

Власти Украины и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики ("зеленой энергетики") и альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ во вторник подписали вице-премьер министр Геннадий Зубко и министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккенен в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Хельсинки.

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