ЕС выделит EUR800 тыс. на ремонт и оборудование ЦПАУ

Европейский Союз предоставит EUR800 тыс. на ремонт и оборудование Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

"Если услуги будут предоставляться вовремя, качественно и соответствовать нормативным требованиям, это повысит уровень доверия граждан к центрам и в итоге послужит подтверждением лучшей взаимосвязи между гражданами и государством", - сказал М.Хагстрём во время подписания меморандумов о сотрудничестве между представителями 14 общин и компанией SKL International, реализующей начальную фазу проекта U-LEAD component "Создание центров предоставления административных услуг и повышение осведомленности населения о местном самоуправлении" в части развития Центров административных услуг, финансируемого ЕС и Шведским агентством международного развития (Sida).

Посол также отметил, что выделенные средства пойдут на ремонт помещений, техническое оборудование для центров, а также на обучение персонала и информирование общественности о деятельности центров.

В свою очередь глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду на то, что как можно больше общин присоединятся к реформе децентрализации в 2017 году.

"Процесс объединения предоставит больше полномочий для решения вопроса, которые действительно важны. При этом уже объединенные общины должны быть подотчетны своим гражданам", - отметил посол.

U-LEAD предусматривает усовершенствование административных услуг на местном уровне и усиление способности реализации политики реформ ключевыми субъектами на национальном, региональном и местных уровнях.