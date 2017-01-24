Соглашение о TPP может продолжить существование и без США, полагают в Австралии

Австралия и Новая Зеландия рассчитывают двигаться дальше, несмотря на формальный выход США из соглашения о Транхтихоокеанском партнерстве (TPP), передает во вторник BBC.

"Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус один", - говорится в сообщении.

Министр торговли Австралии Стивен Сиобо уже заявил, что его страна не откажется от TPP просто потому, что сохранить его потребует "немного больше усилий".

Кроме того, отмечают западные СМИ, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл уже заявил, что правительство страны "активно обсуждает", в частности, с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром, как спасти соглашение.

"Возможно, что политика США со временем может измениться по этому вопросу, как это произошло по другим торговым сделкам", - заявил он журналистам в Канберре, напомнив, при этом, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон и республиканцы TPP поддерживают.

"Кроме того, также существует возможность того, что TPP продолжит свой путь без Соединенных Штатов", - добавил он.

"Конечно, существует возможность для Китая присоединиться к TPP", - подчеркнул М.Тернбулл.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства.

Вашингтон с февраля 2008 года является подписавшей стороной в проекте TPP, однако соответствующие документы никогда не были одобрены конгрессом США. Их обсуждение продолжалось до сих пор.