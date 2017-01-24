Политика

10:45 24.01.2017

Нардеп Арьев переизбран президентом комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев переизбран президентом комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Меня переизбрали президентом комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и культуры на второй срок", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

В.Арьев в январе 2015 года избран председателем украинской делегации в ПАСЕ, а в январе 2016 года в первый раз был избран президентом комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа.

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