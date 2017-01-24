Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утром проводит переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё в формате "с глазу на глаз".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", переговоры проходят в Хельсинки в рамках официального визита главы Украинского государства в Финляндию.

Ожидается, что после переговоров главы двух государств пообщаются со СМИ.

Кроме того, в ходе визита запланирована встреча П.Порошенко с премьером и руководством парламента Финляндии.

Ожидается, что в ходе визита будет подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.