Украинская делегация во главе с Порошенко начала официальный визит в Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндской Республики, сообщает во вторник утром пресс-служба главы украинского государства.

В информации отмечается, что программой визита предусмотрена встреча П.Порошенко с президентом Финляндии Саули Ниинистё в формате "тет-а-тет". "Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа", - сообщают в пресс-службе.

В программе визита также встреча президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипиле и спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.