Президент Украины спикер парламента Эстонии скоординировали позиции в преддверии эстонского председательства в ЕС во 2-й половине 2017г

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Эстонскую Республику провел встречу со спикером Рийгикогу (эст. Riigikogu – парламент) этой страны Эйки Нестором.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко поблагодарил Э.Нетора за активную позицию парламента Эстонии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждении агрессии России, а также незаконной российской оккупации Крыма.

"Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинско-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.

П.Порошенко поблагодарил Э.Нестора за его личную последовательную и активную позицию поддержки Украины. Он также отметил крепкую солидарность с Украинским государством депутатов эстонского парламента в различных европейских межпарламентских институтах.

Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонскую сторону за четкую позицию в этом вопросе.

"Президент также сообщил спикеру эстонского парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций в соответствии с лучшими европейскими стандартами", - говорится в сообщении.