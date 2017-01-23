Довгий призывает не заниматься спекуляции и дождаться результатов проверки

Народный депутат Олесь Довгий призывает не заниматься спекуляциями, а дождаться от Государственной фискальной службы результатов проверки сведений, указанных в его электронной декларации.

Как сообщает в понедельник пресс-служба парламентария, О.Довгий настаивает, что ему нечего скрывать, поскольку он задекларировал все доходы в соответствии с законодательством. При этом О.Довгий удивлен действиями Генеральной прокуратуры, поскольку ГФС и так регулярно проводит проверки деклараций.

"По закону (Закон "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" - ИФ) Фискальная служба обязана проверять предоставленные должностными лицами сведения о доходах", - отметил О.Довгий.

По его словам, в последний раз ГФС давала оценку его декларации в сентябре прошлого года. "Они (ГФС - ИФ) потребовали дополнительные документы и по результатам проведенной проверки установили, что предоставленные мною данные являются достоверными. Этот факт фиксируется документом, копию которого мне выдали после проведенной проверки", - отметил депутат.

О.Довгий предполагает, что ходатайство Генеральной прокуратуры "политически мотивированное", поскольку не имеет никаких оснований для перепроверки сведений.

В понедельник ряд СМИ опубликовали решения Печерского райсуда г.Киева по девяти народным депутатам Украины, принятые по ходатайству Генеральной прокуратуры. Согласно этим решениям, Государственная фискальная служба должна проверить уплату налогов этими лицами. В списке - Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод - муж Натальи Королевской, Борислав Розенблат, Сергей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк, Геннадий Бобов.

Отмечается, что О.Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7млн грн. В то же время, следователи считают, что данные являются другими.