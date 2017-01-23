Политика

17:11 23.01.2017

Нардеп Бублик заявляет о выходе из фракции "Блок Порошенко"

Народный депутат Юрий Бублик заявляет о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины, а также из парламентской коалиции.

Парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник копию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которое датировано 18 января.

Согласно регламенту Верховной Рады, о входе или выходе народного депутата из состава фракции (депутатской группы) должен объявить председательствующий на пленарном заседании.

Ю.Бублик был избран в Верховную Раду по мажоритарному округ №145 (Полтавская область), во фракцию "Блок Петра Порошенко" вступил 12 апреля 2016 года.

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