В результате передачи церкви 24 объектов заповедника "Херсонес" мир может потерять уникальную историческую достопримечательность – Фриз

Мир может потерять историческую достопримечательность вследствие передачи церкви объектов заповедника "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму, заявляет народный депутат фракции БПП, глава подкомитета безопасности государственных информационных систем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

Комментируя на своей странице в соцсети Facebook заявление Симферопольской и Крымской епархии Украинский православной церкви (Московского патриархата) о намерениях получить под свой контроль 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический", она заявила: "Это значит, что мир может потерять уникальную историческую достопримечательность, которая включена в список мирового наследия ЮНЕСКО".

Она напомнила, что в 2016 году оккупанты уже уничтожили один из объектов - античную усадьбу. "Тогда это сделали военные РФ, которые вырыли громадный котлован на месте достопримечательности и залили его бетоном. Теперь, вслед за ними, "добить" Херсонес собирается РПЦ", - написала парламентарий.

"Оккупанты, очевидно, используют тактику ИГИЛ, боевики которой разрушают исторические достопримечательности на Ближнем Востоке… Убеждена, что за каждый исторический объект, который будет разрушен оккупантами в Крыму, они будут отвечать перед законом. Наказание будет неотвратимым", - добавила И.Фриз.

В партии "Блок Петра Порошенко" напоминают, что Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (Московского патриархата) попросила отдать ей 24 объекта заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, мотивируя это тем, что готовят документы для выполнения закона РФ от 11 ноября 2010 года "О передаче церковной собственности, находящейся в государственной или муниципальной собственности".