Политика

15:53 23.01.2017

Депутаты призывают БДИПЧ ОБСЕ изменить стандарты отчетов о выборах с учетом ситуации в Крыму

Народные депутаты Украины призывают страны-члены БДИПЧ ОБСЕ разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств-участников ОБСЕ на территориях других в связи с тем, что в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму РФ в 2016 году проигнорирован факт незаконного голосования в оккупированном Крыму.

Проект постановления №5687 "Об окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федеральных собраний Российской Федерации 2016 года" зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов, среди которых первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

"Обращаемся к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать обращение в ОБСЕ/БДИПЧ о необходимости немедленно разработать новую методику подготовки отчетов, которая бы включала оценку ситуации, связанной с оккупацией части территории Украины Российской Федерацией", - отмечается в проекте постановления.

Авторы проекта постановления отмечают, что в отчете не упоминается, что Крым незаконно оккупирован РФ, а невозможность мониторинга на выборах объясняется "отсутствием консенсуса в вопросах статуса Крыма среди стран-участниц ОБСЕ". "Считаем такое объяснение недопустимым, поскольку статус АР Крым и г.Севастополь как неотъемлемой составляющей суверенной территории Украины не является и не может быть предметом для обсуждения", - отмечается в документе.

По мнению его авторов, отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за выборами в Госдуму РФ в 2016 году государство-агрессор может использовать для легитимизации своих действий на территории Украины.

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