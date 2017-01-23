Левочкин: Встречи в Вашингтоне дают основания для оптимизма

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин считает, что администрация президента США Дональда Трампа принесет новую энергию в решение конфликта на Донбассе и установление мира в Украине, сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок".

"Те встречи, которые у меня были здесь (в Вашингтоне – ИФ), дают основания для осторожного оптимизма в том, что новая администрация Трампа принесет новую энергию в решение конфликта на Донбассе и в установление мира в Украине", – сказал С.Левочкин, отметив, что проведенные встречи дают основания для оптимизма в этом вопросе.

Он подчеркнул, что Украина должна стать мирной страной, поскольку без мира невозможно ни экономическое развитие, ни социальные изменения, ни выход из системного кризиса. "Мир – это первый приоритет для украинских политиков", – отметил С.Левочкин.