Хомутынник в Вашингтоне обсудил с американскими политиками перспективу отношений между Украиной и США и помощь в установлении мира на Донбассе

Председатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник во время визита в США по случаю инаугурации 45-президента США Дональда Трампа встретился с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, представителем Республиканской партии Эдом Ройсом и лидером Республиканской партии в Палате представителей Кевином Маккарти.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы важности углубления двусторонних отношений между Украиной и США, необходимости помощи США в установлении мира на востоке Украины", - говорится в сообщении на странице партии "Видродження" в facebook.

"Американские политики заверили, что отношения между Украиной и США после избрания нового президента Дональда Трампа будут углубляться. Позиция Республиканской партии по украинскому вопросу является четкой и последовательной - США как надежный партнер Украины и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку нашей стране", - подчеркнул В.Хомутынник.

В партии"Видродження" указали, что Эд Ройс принимал активное участие в вопросе достижения мира в Украине: в марте 2014 г. подал законопроект о поддержке Украины, осуждая вмешательство России. В марте 2015 г. выступил с докладом, в котором призвал предоставить Украинскому государству военную помощь. Также предлагал США разработать новый подход для борьбы с российской пропагандой.

К.Маккарти в марте 2015 г. года посещал Украину с официальным визитом. Он отмечал, что в Палате представителей Конгресса США поддерживают Украину, и подчеркивал, что тема Украины имеет все больший вес в американском обществе.