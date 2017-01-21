Лёвочкин: Ради мира в Украине нужно устанавливать как можно больше контактов с администрацией Трампа

Президент США Дональд Трамп будет держать украинский вопрос в поле зрения, и это поможет Украине стать мирной страной, надеется народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Лёвочкин.

Как сообщила пресс-служба Оппозиционного блока, находясь в Вашингтоне, где состоялась инаугурация 45-го президента США, С.Лёвочкин отметил, что для продвижения мирных инициатив Украины нужно укреплять контакты с новой американской властью.

"Есть надежда на то, что новоизбранный президент будет держать украинский вопрос в поле зрения, и на то, что эта новая энергия даст наконец Украине возможность стать мирной страной... Мир – это первый приоритет для украинских политиков", – сказал политик.

Народный депутат уверен, что присутствие украинских политиков в Вашингтоне поможет установлению контактов с новой администрацией США и восстановлению мира в Украине.

"Еще два месяца назад многие участвовали в кампании оппонента новоизбранного президента Трампа, многие вообще не верили в возможность его победы. А сейчас здесь, в Вашингтоне, собралась даже определенная очередь из тех, кто желает участвовать в инаугурации. Но я отношусь к тому, что украинцы сюда едут, очень положительно. Потому что нам всем нужен мир, ради этого нам нужно устанавливать как можно больше контактов и открывать новые возможности сотрудничества с новой администрацией", – подчеркнул С. Лёвочкин.