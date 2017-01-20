Политика

20:06 20.01.2017

Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал успехов для "благородных целей"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха для выполнения благородных целей, которые ведут к свободному миру", - написал глава Украинского государства в микроблоге в Твиттере в пятницу вечером.

В США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Д.Трампа. Он приведен к присяге.

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