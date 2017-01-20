Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом.

При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии".

"Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама.

"Истинная демократия - это намного более крупный проект, чем любой из нас. Это работа для всех нас", - отметил Б.Обама.

При этом супруги Обама признались, что прежде чем продолжить какую-либо деятельность, они "немного отдохнут".

"Мы наконец немного поспим. И проведем немного времени с семьей", - рассказала М.Обама.