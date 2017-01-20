Политика

18:03 20.01.2017

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом.

При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии".

"Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама.

"Истинная демократия - это намного более крупный проект, чем любой из нас. Это работа для всех нас", - отметил Б.Обама.

При этом супруги Обама признались, что прежде чем продолжить какую-либо деятельность, они "немного отдохнут".

"Мы наконец немного поспим. И проведем немного времени с семьей", - рассказала М.Обама.

ВАЖНОЕ

Церемония инаугурации 45-го президента США проходит Вашингтоне

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США - Порошенко

У Порошенко не было отдельной встречи с Пинчуком, он лишь подвел президента к экс-министру обороны США

Тарута: мир на Украину смотрел с надеждой, но власти ее не оправдали

Чубаров призывает руководство Украины инициировать создание Крымскотатарской Автономной Республики

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа депутатов из разных фракций просят НАПК проверить сведения о каникулах Ляшко в Таиланде

Распространивший фейк о якобы планах Тимошенко ехать на инаугурацию Трампа нардеп Арьев должен извиниться – "Батькивщина"

Рада ушла на каникулы

Нардеп Найем намерен в 2017г инициировать законопроект, определяющий термины и временные рамки оккупации Донбасса

Пятую сессию Рады закрыли

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в Харькове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА