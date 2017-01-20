Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США - Порошенко

Киев надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США Дональда Трампа, приводятся слова президента Украины Петра Порошенко на его официальном сайте в пятницу.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос иностранных СМИ об ожиданиях от новой администрации США.

Президент еще раз отметил, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины РФ нарушила глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации НАТО является единственным механизмом поддержания безопасности. "Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и обороны, является чрезвычайно важным для Украины и глобальной безопасности", - отметил П.Порошенко.