Политика

14:27 20.01.2017

Распространивший фейк о якобы планах Тимошенко ехать на инаугурацию Трампа нардеп Арьев должен извиниться – "Батькивщина"

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко не планировала присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа, заявляют в "Батькивщине".

"Юлия Тимошенко не планировала ехать на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, потому что на инаугурации, согласно протоколу, должен присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Украины в США. Участие любых других представителей Украины не предусмотрено протоколом. Поэтому любые выдумки относительно поездки Ю.Тимошенко на инаугурацию Д.Трампа являются ничем не обоснованными сплетнями или откровенной ложью", - говорится в заявлении партии "Батькивщина", обнародованном в пятницу.

В партии заявили, что поскольку неправдивую информацию на своей странице в социальной сети "Фейсбук" распространил депутат Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко"), он должен публично извиниться перед Юлией Тимошенко и партией "Батькивщина".

"Если у Владимира Арьева осталась хотя бы капля чести и достоинства, он должен немедленно публично извиниться за грязные манипуляции", говорится в заявлении.

В политической силе также отметили, что В.Арьев после распространения неправдивой информации не достоин возглавлять постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Мы уверены, что такие люди, как В. Арьев, крайне скомпрометированные собственной ложью и непорядочностью, не могут представлять Украину на международной арене. Потому что сегодня он поливает грязью коллегу по парламенту, выполняя заказ своего партийного руководства, а завтра с такой же легкостью сдаст украинские интересы в ПАСЕ", - резюмировали в "Батькивщине".

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