Тарута: мир на Украину смотрел с надеждой, но власти ее не оправдали

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута считает, что нынешнее руководство Украины не оправдало надежд, которые на него возлагало международное сообщество.

"Я 16-й год уже присутствую на Давосе, и помню, как два года назад и в прошлом году Украина была одним из центров обсуждения как в геополитическом, так и в экономическом плане. В этом году, к сожалению, об Украине почти не говорят. Потому что мир на нас смотрел с надеждой, но нынешнее руководство страны этих надежд не оправдало", – сказал С.Тарута журналистам во время посещения ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам депутата, это главная причина того, что Украина выпала из повестки дня экономического форума в Давосе – важнейшего события, на котором определяются основные тренды в экономике и геополитике.

"Меня часто в частных беседах спрашивают, почему Украина не использовала свой шанс? Почему Украина упустила время? И мне, по правде говоря, стыдно отвечать, стыдно за наше государство. Приходится объяснять, что случилось с нашей финансовой системой, почему ею руководит некомпетентная и коррумпированная госпожа Гонтарева, куда руководство Нацбанка сливает деньги МВФ, с какими целями на самом деле национализировали "Приватбанк". И, честно говоря, мне очень стыдно говорить правду. Но это нужно делать", – добавил С.Тарута.

Парламентарий считает, что сегодня Украине можно рассчитывать на помощь США и Европы только если будут эффективно проводиться реформы и вестись реальная борьба с коррупцией.

Он является инициатором кампании по отставке главы НБУ В.Гонтаревой. Депутат – автор брошюры "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины", в которой говорится о негативном влиянии действий Гонтаревой на посту главы НБУ на экономическую ситуацию в стране, а также о ее возможной причастности к коррупционным схемам.

С.Тарута неоднократно заявлял о необходимости создания в парламенте временной следственной комиссии по расследованию ее деятельности, инициировал подачу в НАБУ заявления о совершении В.Гонтаревой уголовного преступления, которое подписали 35 народных депутатов.