Политика

11:50 20.01.2017

Рада ушла на каникулы

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу объявил закрытой 5-ую сессию восьмого созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом спикер объявил в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

Согласно повестке дня работы парламента на пятницу, планировалось еще объявление депутатских запросов и раздел "Разное" во время которого проходят выступления парламентариев с трибуны.

В пятницу "уже традиционно" Верховная Рада не рассматривала какие-либо вопросы и не проводила голосования.

Открытие 6-ой сессии состоится 7 февраля.

ВАЖНОЕ

Вечернее заседание Рады не состоялось из-за неявки депутатов

Украина ждет скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с ЕС

Отказ от поддержки Украины покажет слабость США – "Украинский завтрак" в Давосе

Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Брюссель примет решение об отмене европейских санкций против РФ после выполнения минских соглашений - Могерини

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Найем намерен в 2017г инициировать законопроект, определяющий термины и временные рамки оккупации Донбасса

Пятую сессию Рады закрыли

Порошенко и Квирикашвили в Давосе подтвердили обоюдную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии

Обама написал прощальное письмо американцам

Соглашение по Кипру возможно только при выводе турецких войск с острова, заявили президенты Кипра и Греции

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа недвижимости в сфере обслуживания в Киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА