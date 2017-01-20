Нардеп Найем намерен в 2017г инициировать законопроект, определяющий термины и временные рамки оккупации Донбасса

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем намерен объявить 2017 год "годом Донбасса" и будет инициировать законопроект, который даст четкое определение понятию временно оккупированных территорий Украины; временных рамок оккупации и субъектов оккупации Донбасса.

"2017-й будет моим "Годом Донбасса". Считаю, что два года войны превратили территории и население Луганской и Донецкой областей в ключевой фактор восстановления Украины и ее территориальной целостности. Вопрос реинтеграции прифронтовых территорий стал критическим, каждый упущенный день увеличивает расстояние на годы", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

По его словам, "поскольку начать проект на уровне правительства и исполнительной власти пока сложно, работа будет сосредоточена в двух направлениях: законодательной – в Верховной Раде, и в направлении организации проектов непосредственно в городах на подконтрольной Киеву территории" Донецкой и Луганской областей.

М.Найем отметил, что одной из самых важных на сегодня задач является определение законодательного статуса оккупированных территорий. "Несмотря на то, что в резолюциях многочисленных международных организаций – в том числе ООН, НАТО, ПА ОБСЕ, Amnesty International, Human Rights Watch и т.д. – события на Востоке Украины признаны актом агрессии со стороны Российской Федерации, в правовом поле самой Украины вопрос статуса неподконтрольных и оккупированных территорий до сих пор остается нерешенным", - считает нардеп.

Поэтому, по его словам, последние три месяца проходили консультации с группой украинских и международных экспертов по написанию законопроекта, который даст четкое определение: понятию временно оккупированных территорий Украины; временных рамок начала оккупации; временных рамок оккупации; территориальных границ временно оккупированных территорий; субъектов оккупации.

"Первое заседание рабочей группы состоится сегодня, 20 января в 14:00 в Комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления", - сообщил М.Найем.

Помимо этого, по его словам, в рамках "Года Донбасса" он планирует открыть с 30 января приемную в г.Мариуполь (Донецкая обл.), организовать в регионе серию тренингов для общественных организаций, представителей бизнеса и журналистов (начало проекта в конце февраля), организовать в рамках GO Global приезд в регион иностранных волонтеров с целью обучения школьников иностранным языкам (начало проекта в июне); в рамках GoCamp организовать летний лагерь в Киевской области для школьников, проживающих на линии столкновения – в городах, куда иностранцы не хотят ехать работать (начало в июне).