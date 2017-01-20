Пятую сессию Рады закрыли
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу объявил закрытой 5-ую сессию восьмого созыва.
Открытие 6-ой сессии состоится 7 февраля.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу объявил закрытой 5-ую сессию восьмого созыва.
Открытие 6-ой сессии состоится 7 февраля.
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