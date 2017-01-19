Порошенко и Квирикашвили в Давосе подтвердили обоюдную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе (Швейцария) обсудил с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили совместные шаги по активизации политического диалога.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, в ходе встречи в рамках участия в 47-м заседании всемирного экономического форума в Давосе П.Порошенко и Г.Квирикашвили обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

"Особое внимание было уделено совместным шагам по активизации политического диалога, а также углубление торгово-экономического и культурного сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году, в частности в контексте празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

"Стороны отметили важность продолжения успешной практики взаимодействия в рамках международных организаций, а также подтвердили неизменность позиций по обоюдной поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран", - отмечает пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко и Г.Квирикашвили также скоординировали позиции относительно безвизового режима, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии.